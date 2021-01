Governo: da Cdm ok a revisione fabbisogni standard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 13 gennaio, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame preliminare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a Statuto ordinario, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Lo rende noto un comunicato di palazzo Chigi.(Com)