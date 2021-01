Governo: Amendola, in una coalizione il dialogo è un punto di forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una coalizione di governo il dialogo non è un elemento di debolezza ma di forza. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “24 Mattino”. “Un altro paradosso italiano è la crisi della bozza. Le bozze servono per essere migliorate, succede sempre così in tutti i meccanismi di lavoro, le bozze sono una base di discussione. Molti hanno chiesto di rinforzare i saldi, cosa che siamo riusciti a fare: sanità, turismo e cultura (…) in una coalizione si lavora così, il dialogo non è un elemento di debolezza ma di forza”, ha detto Amendola. “La proposta che invieremo al Parlamento spero che sarà frutto anche del dialogo con le opposizioni, spero che sia migliorata”, ha affermato il ministro, secondo cui “il dialogo e la concertazione” in quest’ottica sono “il metodo migliore”. “Una delle accuse che sento è che in questo governo si discute troppo, ma lo si fa per cercare di trovare le soluzioni migliori. Quello che adesso sta mancando è una questione in prospettiva: noi come Partito democratico lavoriamo per trovare una prospettiva che sia non solo programmatica ma anche politica”, ha aggiunto Amendola. (Les)