Libia: Sarraj discute con deputati degli sforzi per formare un governo di unità nazionale

- Il capo del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al-Sarraj, ha discusso durante un incontro con alcuni membri della Camera dei rappresentanti della "formazione di un governo di unità nazionale, che dovrebbe lavorare per preparare e creare un ambiente in vista dello svolgimento delle elezioni, unificare le istituzioni statali e fornire servizi di base ai cittadini", secondo l'Ufficio informazioni del Gna. L'Ufficio informazioni del Consiglio di presidenza ha aggiunto che l'incontro ha affrontato "una serie di questioni relative agli affari politici ed economici, ai percorsi per risolvere la crisi libica e alle difficoltà del dialogo politico". In questo contesto, i partecipanti hanno espresso la loro "soddisfazione per l'accordo sullo svolgimento di elezioni presidenziali e legislative sotto la supervisione delle Nazioni Unite”. I presenti hanno sottolineato "la necessità di aderire alla data delle elezioni del 24 dicembre e l'impegno di tutte le parti ai loro risultati". L'incontro ha affrontato anche il tema della situazione economica, dopo la decisione di unificare il tasso di cambio del dinaro libico e le procedure per affrontarne le implicazioni, oltre alla "questione del congelamento delle entrate petrolifere e del suo impatto per il lavoro e sul bilancio del governo".(Lit)