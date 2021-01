Governo: Cdm non impugna 17 leggi regionali e ne contesta 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 13 gennaio, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato diciotto leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato: di impugnare la legge della Regione Calabria n. 24 del 19/11/2020, recante "Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private", in quanto gli articoli 1 e 4, riguardanti l'obbligo di assunzione del farmacista nelle strutture sanitarie pubbliche, nonché l'articolo 3, comma 2, riguardante i compiti del farmacista, invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e si pongono in contrasto sia con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e in materia di professioni, sia con il principio di eguaglianza, in violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. Lo rende noto un comunicato di palazzo Chigi. (segue) (Com)