Governo: Cdm non impugna 17 leggi regionali e ne contesta 1 (2)

- Il Cdm ha poi deciso di non impugnare: la legge della Regione Veneto n. 35 del 17/11/2020 "Norme per la istituzione, implementazione e gestione di una piattaforma informatica regionale per il monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2"; la legge della Regione Veneto n. 34 del 17/11/2020 "Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2"; la legge della Regione Molise n. 13 del 16/11/2020 "Istituzione della Consulta regionale della famiglia"; la legge della Regione Molise n. 14 del 17/11/2020 "Variazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 e modifiche di leggi regionali"; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13 del 17/11/2020 "Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, "Provvedimenti concernenti gli Invalidi civili, i ciechi civili e i sordi""; la legge della Regione Calabria n. 20 del 19/11/2020 "Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15. Proroga del termine di adeguamento"; la legge della Regione Calabria n. 21 del 19/11/2020 "Istituzione consorzio costa degli dei"; la legge della Regione Calabria n. 22 del 19/11/2020 "Disciplina delle associazioni pro loco"; la legge della Regione Calabria n. 23 del 19/11/2020 "Modifiche e integrazioni alla l.r. 36/2008, alla l.r. 47/2011 e 47/2018"; la legge della Regione Calabria n. 25 del 19/11/2020 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili"; la legge della Regione Calabria n. 26 del 19/11/2020 "Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45"; la legge della Regione Calabria n. 27 del 19/11/2020 "Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11"; la legge della Regione Calabria n. 28 del 19/11/2020 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da prestazione professionale in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; la legge della Regione Calabria n. 17 del 19/11/2020 "Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (norme per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale)"; la legge della Regione Calabria n. 18 del 19/11/2020 "Integrazione delle disposizioni transitorie della legge regionale n. 25/2009 (norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di presidente della giunta regionale)"; la legge della Regione Calabria n. 19 del 19/11/2020 "Modifiche e integrazioni agli articoli 2, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)"; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 12 del 18/11/2020 "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982 e della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni)". (Com)