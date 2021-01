Governo: Amendola, al momento c’è unità intorno a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unica realtà al momento è che c’è un’unità intorno al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e su questo punto il Partito democratico intende andare avanti. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “24 Mattino”. “L’ha detto il segretario (Nicola Zingaretti), e ne discuteremo anche questa mattina. Quello che noi vogliamo fare è dare sicurezza al Paese in una fase ancora critica per gli effetti del Covid e questa crisi di governo ci ha preso nel momento peggiore”, ha detto Amendola. “Il messaggio che vogliamo dare è di solidità e non di incertezza”, ha aggiunto il ministro. (Les)