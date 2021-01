Francia: morta l'ex ministra centrista de Sarnez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morta all'età di 69 anni a causa di una leucemia Marielle de Sarnez, deputata francese del partito centrista del Mouvement Democrate (MoDem) ed ex ministra degli Affari europei. Lo ha annunciato il presidente del MoDem, Francois Bayrou, con un messaggio su Twitter. In un comunicato l'Eliseo ha ricordato l'impegno politico di de Sarnez a favore di "un'Europa solidale". Con questo spirito, l'ex ministra nel 2014 si era occupata della crisi migratoria "recandosi più volte a Lampedusa, alla frontiera siriana e sulla rotta dei Balcani per incontrare i migranti e le organizzazioni umanitarie", ricorda la presidenza di Parigi. (Frp)