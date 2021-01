Brexit: esportazione prodotti ittici scozzesi bloccata sino a 18 gennaio causa burocrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le nuove regole entrate in vigore dal primo gennaio, ogni scatolo contenente pesce fresco o frutti di mare deve essere scaricata e ispezionata da un veterinario prima che possa uscire dalla Scozia, ma le associazioni lamentano il fatto che ci vogliano circa cinque ore per ispezionare il carico di un singolo autotreno e così ottenere il certificato sanitario, il quale è necessario per fare domanda degli altri documenti necessari per superare la frontiera con l'Unione europea. Se il problema non sarà risolto, fanno presente le associazioni, vi è la concreta possibilità che una buona parte del commercio di pesce fresco e vivo scozzese in Europa, del valore di oltre un miliardo di euro, possa di fatto collassare. (Rel)