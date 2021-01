Sardegna: progetto Bestmedgrape, dal recupero delle vinacce una spinta all'economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei progetti Eni Cbc Med, di cui la Regione Sardegna è Autorità di Gestione, è stato finanziato, per il periodo di programmazione 2014-2020, Bestmedgrape: l'iniziativa, che vede coinvolti 5 paesi del bacino Euro-Mediterraneo, è guidata dall'Università degli Studi di Cagliari e ha come scopo il recupero e il riutilizzo degli scarti della macerazione delle uve per la produzione di prodotti cosmeceutici e nutraceutici nanoformulati, mediante partenariati con le aziende del territorio. Il progetto ha avuto inizio a settembre 2019 e ha visto una successiva fase di sviluppo lo scorso autunno con l'avvio dei primi laboratori. Il termine è previsto per la fine di agosto 2022, per un costo complessivo di 3,3 milioni di euro, di cui 2,6 milioni finanziati dall'Unione Europea e il restante 20 per cento dai governi nazionali dei cinque paesi. Italia, Francia, Tunisia, Libano e Giordania entrano così a far parte di un sistema di economia circolare riguardante un settore comune le cui potenzialità non erano state ancora interamente sfruttate. L'idea nasce dall'intuizione di voler utilizzare tutto ciò che si ottiene dalla raccolta dell'uva, ricca di polifenoli capaci di proteggere l'organismo dallo stress ossidativo grazie alle loro proprietà antitumorali, antinfiammatorie, antinfettive e antimicrobiche. Mediante l'utilizzo delle nanotecnologie è infatti possibile estrarre le componenti funzionali e trasformarle in bio-attivi per la realizzazione di integratori alimentari e prodotti cosmetici. (segue) (Rsc)