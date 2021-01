Sardegna: progetto Bestmedgrape, dal recupero delle vinacce una spinta all'economia circolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo modo viene supportata la creazione e la crescita di start-up innovative che, collaborando con le aziende viti-vinicole, ne salvano gli scarti. Oltre a fornire i preziosi estratti, l'operazione di riciclo ha anche un risvolto positivo in termini di economia verde, ripulendo i terreni da sostanze potenzialmente nocive per i nuovi raccolti. Gli scarti o vinacce (gambi, bucce e semi d'uva) vengono selezionati e coltivati nella Banca del Germoplasma dell'Università degli Studi di Cagliari, dove parallelamente le piante vengono allevate per verificarne la vitalità e la resistenza agli stress ambientali. Il trasferimento delle competenze tecnologiche per l'estrazione dei fitocompressi dalle vinacce avviene grazie ai "living labs", che in Sardegna vengono organizzati dal Crea – Centro Servizi di Ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità dell'Università di Cagliari, e dal Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche di Sassari. Il tutto a beneficio di un sistema di economia circolare per i territori che favorisce nuove realtà occupazionali e l'acquisizione di nuove competenze per quelle esistenti, grazie anche allo scambio di informazione scientifica tra tutti i soggetti coinvolti nei cinque paesi del mediterraneo che possono dialogare e scambiarsi informazioni e competenze tramite una piattaforma telematica istituita ad hoc. Le aziende partner finora coinvolte in Sardegna sono le Cantine Argiolas, la Icnoderm e l'Istituto tecnico Ottone Baccaredda. (Rsc)