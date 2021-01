Russia: Navalnyj inserito nella lista di ricercati già dallo scorso dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista politico, Aleksej Navalnyj, è stato inserito nella lista dei ricercati in Russia già dallo scorso dicembre. Lo ha confermato al periodico russo "Novaja Gazeta" il suo avvocato, Vadim Kobzev. Il legale ha spiegato che questo comporta la possibilità di trattenere Navalnyj al momento del suo arrivo in Russia, previsto domenica 17 dicembre, all'aeroporto moscovita di Vnukovo. L'avvocato ha così confermato la decisione del dipartimento di Mosca del Servizio penitenziario federale, che ha chiesto al tribunale di commutare in detenzione la pena con condizionale perché "il condannato sta sfuggendo al controllo" dell'ispettorato esecutivo. Il tribunale distrettuale Simonovskij di Mosca valuterà il 29 gennaio la proposta del Servizio penitenziario federale della Russia di commutare la condanna sospesa di Aleksej Navalnyj con un periodo di detenzione. Il Servizio penitenziario federale della Russia accusa l'attivista politico di essersi sottratto all'ispezione obbligatoria, legata alla pena con condizionale che sconta per il caso Yves Rocher, dal momento che si sarebbe trattenuto all'estero oltre il tempo necessario per le cure mediche cui era sottoposto in seguito all’avvelenamento avvenuto lo scorso agosto. Navalnyj ha annunciato che tornerà in Russia, domenica 17 gennaio e ha precisato di essere arrivato in Germania non di sua spontanea volontà, ma perché "hanno cercato di ucciderlo". L'attivista è stato trasportato a Berlino da Omsk mentre era in coma. (segue) (Rum)