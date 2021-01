Libia: ministro Difesa Namroush, nomineremo leader gruppi armati ufficiali dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale libico, Salah al-Din al-Namroush, ha dichiarato di aver concluso un accordo con la Turchia per permettere ai capi delle milizie armate affiliate al governo del premier Fayez al-Sarraj di ricevere corsi di formazione avanzata. Al-Namroush ha aggiunto in dichiarazioni alla stampa che sta lavorando alla selezione di leader di gruppi armati affinché si diplomino come ufficiali e soldati, in base alle qualifiche accademiche, e chi non vuole integrarsi nel suo ministero può farlo in un altro come quello dell'Interno e del Lavoro.(Lit)