- "Per rimanere in maggioranza per noi è indispensabile che ci siano le condizioni per almeno discutere sull'utilizzo del Mes, che per noi è dirimente". Lo ha detto la ministra dimissionaria Elena Bonetti, di Italia viva, a "24Mattino" su Radio24. "Vorremmo che venga almeno discusso e capire perché no, con chiarezza", ha aggiunto. (Rin)