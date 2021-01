Libia: Al-Mismari (Lna), la Turchia non lascerà il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al-Mismari, ha rivelato che la Turchia si sta ancora mobilitando per mettere in sicurezza la base di Al-Watiya, che è completamente sotto il controllo di Ankara. Lo riferisce l'emittente di proprietà saudita "Al Arabiya". Al-Mismari ha detto che una fregata turca ha attraccato nel porto di Khums il 4 gennaio ed è partita lo stesso giorno ore dopo il suo arrivo, indicando che c'è un ponte aereo militare per l'esercito turco verso le basi Al-Watiya e Misurata. Il portavoce dell'esercito di Khalifa Haftar ha anche aggiunto che Ankara non lascerà la Libia né attraverso negoziati né mediazione.(Res)