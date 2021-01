Francia: Covid, alle 18 attesa conferenza stampa del premier Castex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese, Jean Castex, terrà oggi alle 18 una conferenza stampa durante la quale dovrebbe annunciare nuove restrizioni nell'ambito della crisi del coronavirus. Al fianco del premier ci saranno diversi membri del governo, come i ministri della Salute, Olivier Veran, dell'Economia, Bruno Le Maire, e del Lavoro, Elisabeth Borne. Secondo i media francesi, Castex annuncerà un coprifuoco anticipato di due ore, a partire dalle 18, per tutto il territorio nazionale. La misura è già entrata in vigore in 25 dipartimenti del Paese. Il capo del governo potrebbe annunciare delle misure anche per il settore scolastico e nuove restrizioni alle frontiere. Nella serata di ieri, 13 gennaio il presidente Emmanuel Macron ha affermato che ristoranti e bar riapriranno "non appena sarà possibile". Durante il tradizionale taglio all'Eliseo della "Galette du roi", dolce tipico dell'Epifania, Macron si è rivolto al settore della ristorazione affermando che il 2020 è stato un anno "molto duro". (Frp)