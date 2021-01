Arabia Saudita: Bin Salman, valore opportunità investimento raggiunge i 6mila miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, principe ereditario, vice primo ministro e ministro della Difesa saudita, ha partecipato a una sessione di dialogo strategico nell'ambito delle attività del Forum economico mondiale, alla presenza di oltre 160 influenti leader e imprenditori internazionali, in rappresentanza di 28 settori e 36 Paesi. Durante la sessione di dialogo, il principe ereditario ha discusso le principali opportunità di investimento nel Regno, che ammontano a 6 mila miliardi di dollari nei prossimi dieci anni, inclusi 3 mila miliardi di dollari in investimenti in nuovi progetti, nel quadro delle opportunità fornite dal programma “Vision 2030” per sfruttare le capacità inutilizzate del Regno e stabilire settori promettenti, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa saudita "Spa".(Res)