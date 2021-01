Kosovo: danni e disagi per alluvioni, Kfor pronta a intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse aree del Kosovo sono state colpite da inondazioni per via delle forte piogge che hanno colpito negli ultimi giorni i Balcani occidentali. Secondo quanto riferito dalla televisione nazionale kosovara, il tratto autostradale verso Pristina è stato chiuso a causa dei disagi provocati dal maltempo. Diverse località rurali sarebbero rimaste isolate. Il primo ministro, Avdulah Hoti, ha detto di essere pronto a richiedere assistenza al contingente della missione Nato in Kosovo, Kfor, nel caso in cui la situazione si aggravi. "Stiamo cercando di prendere le misure necessarie per salvare prima la vita dei cittadini, per evitare gravi danni alle infrastrutture, in modo da non lasciare luoghi bloccati per la normale circolazione. Attraverso le sedi locali, individueremo presto i danni arrecati ai privati", ha spiegato Hoti in conferenza stampa confermando di essere in contatto con il generale Franco Federici, comandante missione Nato Kfor in Kosovo. Oggi una squadra composta da dipendenti del dipartimento per le situazioni di emergenza del ministero dell'Interni serbo e una squadra speciale di soccorso sono stati inviati per aiutare la popolazione in diverse aree nel sud del Paese allagate a causa dello scioglimento della neve. (Alt)