Kosovo-Serbia: ministra Esteri Haradinaj, Belgrado viola gli accordi di Washington (2)

- La diplomazia di Pristina denuncia nella lettera "la campagna distruttiva" di Belgrado contro gli impegni presi a Bruxelles e Washington. Il ministero kosovaro evidenzia che l'invito al Qatar a non fare "lobbying" include per il ministero degli Esteri serbo anche il non riconoscimento del Kosovo come uno Stato indipendente. Da Pristina osservano che si tratta di una violazione degli accordi e denunciano quindi anche la recente inaugurazione del gasdotto Balkan Stream, alla presenza del presidente serbo Vucic, evidenziando che tale infrastruttura è nociva in quanto viene considerata anche dagli Usa uno "strumento del Cremlino" per "aumentare l'influenza russa nei Balcani". (segue) (Kop)