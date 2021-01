Kosovo: ex premier Haradinaj annuncia candidatura a presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ramush Haradinaj, ex primo ministro kosovaro e leader del partito kosovaro, Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), ha annunciato ieri la sua candidatura alla presidenza del Paese balcanico. In un videomessaggio, Haradinaj si è rivolto ai cittadini kosovari chiedendo i loro voti per diventare il nuovo presidente del Kosovo e promettendo che lavorerà nell'interesse generale del Paese. "Non ho mai servito o deciso contro gli interessi del mio Paese. Per tutta la vita ho lavorato per gli interessi del Kosovo e per gli interessi della sua gente. Chiedo la vostra fiducia, il vostro voto, in modo da poter guidare il paese e diventa il tuo presidente, il presidente della nostra Repubblica", ha detto Haradinaj. (segue) (Alt)