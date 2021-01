Kosovo: ex premier Haradinaj annuncia candidatura a presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) correrà da solo alle prossime elezioni parlamentari di febbraio, mentre gli altri schieramenti politici sono liberi di siglare accordi per coalizioni pre-elettorali. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del Pdk Avni Bytyci. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Telegrafi", invece, questa sera potrebbe essere ufficializzata la prima coalizione pre-elettorale in vista del voto del 14 febbraio: quella tra l'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) e la Lega democratica del Kosovo (Ldk). "Una cooperazione costruttiva e naturale. Un biglietto congiunto per una coalizione vincente", ha dichiarato il consigliere politico del leader dell'Akr Behgjet Pacolli. (segue) (Alt)