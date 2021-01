Usa: il presidente eletto Biden commenta l'impeachment di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato il voto della Camera dei rappresentanti Usa in favore di una seconda procedura di impeachment ai danni del presidente uscente, Donald Trump. Biden, che nei giorni scorsi era parso esprimersi contro la messa in stato d'accusa del suo avversario, ha invece approvato l'iniziativa della Camera a maggioranza democratica con un breve comunicato: "Oggi i membri della Camera dei rappresentanti hanno esercitato il potere concesso loro dalla Costituzione, e votato per mettere in stato d'accusa il presidente, e porlo di fronte alle responsabilità delle sue azioni", recita la nota diffusa da Biden nella serata di ieri, 13 gennaio. "Si è trattato di un voto bipartisan, espresso da membri della Camera in accordo con la Costituzione e la loro coscienza". Nella nota, il presidente eletto si rivolge anche al Senato, auspicando che possa "trovare il modo di ottemperare alle sue responsabilità costituzionali in materia di impeachment, e lavorare al contempo alle questioni urgenti per il Paese". (segue) (Nys)