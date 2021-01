Usa: il democratico Andrew Yang si candiderà a sindaco di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrew Yang, imprenditore e filantropo di origini taiwanesi che lo scorso anno ha preso parte alle primarie presidenziali del Partito democratico Usa, ha annunciato ieri, 13 gennaio, di volersi candidare a sindaco di New York, in occasione delle elezioni locali in programma quest'anno. Yang, un outsider della politica, ha saputo edificare un consenso significativo nel corso delle primarie del 2020, specie tra gli elettori moderati e indipendenti. Durante le primarie, l'imprenditore ha promosso l'adozione di un reddito universale di base di mille dollari mensili per ogni cittadino statunitense. "Mi candido a sindaco perché vedo una crisi, e penso di poter aiutare", ha annunciato Yang ieri, tramite un messaggio pubblicato sul sito web della sua campagna elettorale. Il democratico ha ribadito la necessità di varare un reddito di cittadinanza e di ampliare l'accesso al sistema sanitario. Yang ha anche dichiarato che se sarà eletto sindaco "condurrà il più vasto programma di assistenza finanziaria nella storia degli Stati Uniti", per aiutare i residenti, e in particolare i piccoli imprenditori, a superare la crisi causata dalla pandemia di coronavirus. Ad oggi oltre una dozzina di persone hanno annunciato la candidatura a sindaco di New York. Le primarie del Partito democratico per la carica di primo cittadini si terranno il prossimo 22 giugno, mentre le elezioni sono in programma il 2 novembre. (Nys)