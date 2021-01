Sri Lanka: retromarcia del governo su progetti infrastrutturali con India e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha annunciato ieri, 13 gennaio, il ripristino del progetto per la realizzazione di un nuovo terminale per container in acque profonde presso il porto commerciale di Colombo. Il progetto, che prevedeva la partecipazione finanziaria di Giappone e India, e dovrebbe sorgere a fianco del terminale per container da mezzo miliardo di dollari concesso in leasing alla Cina per oltre un secolo, era stato abbandonato dal governo singalese in carica alla fine dello scorso anno. Il presidente Rajapaksa ha dichiarato che il ripristino del progetto risponde a "valutazioni regionali di carattere geopolitico". (segue) (Inn)