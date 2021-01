Sri Lanka: retromarcia del governo su progetti infrastrutturali con India e Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Sri Lanka ha annunciato alla fine dello scorso dicembre l'abbandono di due progetti infrastrutturali multimilionari finanziati dal Giappone, e garantiti dal precedente esecutivo. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che definisce la decisione come un "duro colpo alla reputazione" del Paese: se attuata, la decisione sarà infatti la seconda nel suo genere da parte di un nuovo governo singalese. L'esecutivo ultra-nazionalista del presidente Gotabaya Rajapaksa intende annullare in particolare un accordo con Tokyo - che per anni è stato il primo fornitore di assistenza allo sviluppo di Colombo - per la realizzazione di una linea ferroviaria metropolitana sopraelevata nella capitale del paese, e di un temrinale per i container presso il porto di Colombo. Funzionari del governo singalese avevano recentemente dichiarato alla stampa locale che l'avvio della prima fase del progetto denominato Light Rail Transit, dal costo stimato in 1,8 miliardi di dollari, "non è una priorità del governo". I funzionari hanno anche aggiunto che il governo non ritiene necessario un ruolo del Giappone nel progetto per il Terminale per container orientale (Etc), nonostante un accordo preliminare che prevedeva la fornitura di un finanziamento da 500 milioni di dollari da parte di Tokyo. Entrambi i progetti erano stati sottoscritti dal governo di coalizione che Rajapaksa ha sconfitto alle elezioni di novembre 2019. Il precedente governo aveva presentato l'Etc come un progetto a tre, cui avrebbero preso parte, oltre allo Sri Lanka, anche India e Giappone. La nuova ferrovia leggera doveva invece offrire una soluzione ai problemi di traffico di Colombo. (Inn)