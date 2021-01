Covid: 868.615 dosi del vaccino somministrate in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia sono state già somministrate 868.615 dosi del vaccino. Sono 542.012 le donne già sottoposte a vaccino e 326.603 gli uomini. Le dosi somministrate rappresentano, a livello nazionale, il 61,7 per cento di quelle fin qui consegnate nelle strutture dislocate su tutto il territorio. Le dosi sono state somministrate a 669.730 operatori sanitari e sociosanitari, a 131.206 unità del personale non sanitario e a 67.679 ospiti delle Rsa.(Rin)