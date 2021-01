Usa: Jack Dorsey difende l'espulsione di Trump da Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, ha commentato per la prima volta ieri, 13 gennaio, la decisione della sua azienda di bandire il presidente Usa, Donald Trump, dal social media dove l'inquilino della Casa Bianca contava oltre 88 milioni di contatti. "Non celebro né provo orgoglio nell'aver dovuto bandire (il presidente Trump) da Twitter, o per come si sia giunti a questo punto", scrive proprio su Twitter Dorsey, che dalla cancellazione dell'account Twitter di Trump, lo scorso 8 dicembre, non aveva ancora commentato la vicenda. "Dopo un chiaro avvertimento abbiamo preso questa iniziativa. Abbiamo assunto una decisione sulla base delle informazioni a nostra disposizione, e delle minacce alla sicurezza fisica su Twitter e fuori". (segue) (Nys)