Usa: Jack Dorsey difende l'espulsione di Trump da Twitter (2)

- Secondo Dorsey, "E' stata la decisione giusta per Twitter. Ci siamo trovati ad affrontare circostanze incredibili e straordinarie, che ci hanno costretto a concentrare la nostra attenzione sulla sicurezza pubblica. La violenza offline come conseguenza del discorso online è dimostrabilmente reale, ed è questo che guida più di tutto le nostre linee guida e la loro applicazione", afferma l'ad di Twitter. Dorsey ammette però che bandire Trump dal social media - una decisione che assieme al blocco e alla cancellazione di decine di migliaia di utenze di orientamento conservatore ha causato una brusca flessione della società in borsa - "ha frammentato la conversazione pubblica. Ci ha divisi. Queste azioni limitano il potenziale per un chiarimento, per una redenzione, per l'apprendimento. E crea un precedente che credo sia pericoloso: il potere che un individuo o di una corporazione ha come parte della conversazione pubblica". (Nys)