Usa: per il diplomatico di Singapore Mahbubani "gli Stati Uniti non sono più una democrazia"

- La vittoria del democratico Joe Biden alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti non aiuteranno a ricomporre le divisioni all'interno della società Usa, né a risolvere il problema fondamentale della politica di quel paese, che è rappresentato dal "potere pervasivo del denaro". E' quanto sostiene in una intervista al quotidiano "Nikkei" Kishore Mahbubani, uno tra i più autorevoli rappresentanti della diplomazia di Singapore, che in 33 anni di carriera ha servito come ambasciatore del suo Paese alle Nazioni Unite, e come presidente del Consiglio di sicurezza Onu. Nell'intervista, Mahububani avverte che gli Stati Uniti sono "una società molto arrabbiata, violenta, polarizzata, e necessitano di una riforma strutturale. Secondo il funzionario, quella degli Stati Uniti è una lezione che i Paesi asiatici dovrebbero apprendere, per evitare di scivolare in una analoga situazione di instabilità. "Gli Stati Uniti erano una democrazia", sostiene il diplomatico di Singapore nel corso dell'intervista, che è stata concessa prima dell'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. (segue) (Fim)