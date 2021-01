Usa: per il diplomatico di Singapore Mahbubani "gli Stati Uniti non sono più una democrazia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi gli Stati Uniti non sono più una democrazia, ma una plutocrazia, con un governo espressione dell'1 per cento (la minoranza più ricca del Paese), dall'un per cento, per l'un per cento". "Nella maggior parte delle democrazie del mondo (...) esistono limiti a quanto denaro può essere utilizzato nelle elezioni", aggiunge il diplomatico, che è anche membro onorario dell'Istituto di ricerca sull'Asia presso l'Università nazionale di Singapore. "La plutocrazia è ora profondamente radicata nelle istituzioni Usa, e a prendere le decisioni è il denaro". Il funzionario evidenzia come la spesa privata nei cicli elettorali usa sia costantemente aumentata da 40 anni a questa parte: lo scorso anno oltre 3,5 miliardi sono stati spesi per le elezioni presidenziali, circa il doppio di quanto speso nel 2016, quando è stato eletto il presidente uscente, Donald Trump. Secondo Mahbubani, "se si consente al denaro di determinare gli esiti in politica, il risultato non può che essere un sistema che favorisce i ricchi e danneggia i poveri". (segue) (Fim)