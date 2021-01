Usa: per il diplomatico di Singapore Mahbubani "gli Stati Uniti non sono più una democrazia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico propone invece il Giappone come esempio di una democrazia maggiormente improntata sull'equità sociale: "Il mondo dovrebbe imparare dal Giappone come avere una società più giusta. Tra i paesi del G7, che sono i più ricchi al mondo, il Paese che che si è preso cura più efficacemente del 50 per cento più povero della popolazione è stato il Giappone". Tornando agli Stati Uniti, Mahbubani dubita che il democratico BIden riuscirà davvero a sanare le divisioni interne alla società statunitense, ed evidenzia il fatto che oltre 70 milioni di persone hanno sostenuto Trump anche alle ultime elezioni presidenziali: "la classe lavoratrice bianca ha votato i Repubblicani, ed è molto strano, dal momento che dovrebbero esser eil partito dei ricchi. I Democratici devono rivedere qualcosa di fondamentale per recuperare il sostegno delle classi lavoratrici". (Fim)