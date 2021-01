Corea del Sud: Corte Suprema conferma sentenza di condanna all'ex presidente Park (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, però, la Corte Suprema ha respinto la sentenza originaria, e ordinato un nuovo processo, che si è concluso col pronunciamento dell'Alta corte lo scorso luglio. Su Park pesa anche una sentenza in via definitiva a due anni di reclusione per la violazione della legge elettorale, risalente alle elezioni generali del 2016. Park, che sostiene di essere vittima di una persecuzione politica, ha rinunciato a presenziare alle udienze a suo carico all'inizio dello scandalo giudiziario, che si è aperto con la sua incriminazione da parte dell'Assemblea nazionale di quel paese, nel dicembre 2016. A marzo 2017 Park è stata formalmente rimossa dal suo incarico, quando ancora mancava un anno alla scadenza del suo mandato presidenziale. (Git)