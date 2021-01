Coree: Seul rafforzerà capacità di difesa missilistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud rafforzerà ulteriormente le proprie capacitò di difesa per far fronte alle minacce balistiche a corto raggio della Corea del Nord. Lo ha annunciato ieri, 13 gennaio, il ministero della Difesa di Seul, dopo l'impegno assunto dal leader nordcoreano, Kim Jong-un, a rafforzare ulteriormente l'arsenale atomico del suo Paese. Al termine dell'ottavo Congresso nazionale del Partito del lavoro nordcoreano, Kim ha preso l'impegno ad espandere "il deterrente bellico nucleare" nordcoreano, e ad edificare "la più potente forza militare". Il portavoce del ministero della Difesa sudcoreano, Boo Seung-chan, ha commentato le parole di Kim affermando che il ministero sta conducendo un'analisi delle attività nordcoreane, e presenterà un piano all'Assemblea nazionale per il rafforzamento delle capacità difensive del Paese. "Tramite la modernizzazione delle forze armate disponiamo della capacità di neutralizzare i missili a corto raggio della Corea del Nord, e intendiamo potenziare ulteriormente tale capacità in futuro", ha detto il portavoce. (segue) (Git)