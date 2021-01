Mes: Tremonti, in Europa nessuno dice che abbia senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa “non c’è nessuno che dica che abbia senso il Mes. All’inizio sembrava un’ipotesi giusta perché mancavano i soldi ma oggi non c’è un Paese che lo ha chiesto”. Lo ha affermato l’ex ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, intervenendo a “Stasera Italia” su Rete4. Oggi, ha aggiunto, “i soldi non costano pochissimo e quindi si può fare un debito senza passare per quella via, che ha delle condizionali”, ha aggiunto. (Rin)