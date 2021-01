© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dei Rapporti con il parlamenti, Federico D'Incà, "anche di fronte a scelte che non condividiamo e non capiamo, resta fermo il senso di responsabilità nei confronti del Paese, sostenendo l'azione di Giuseppe Conte". Dunque "calma e lucidità, questo momento ci impone scelte difficili: il Movimento 5 stelle non si sottrarrà. Avanti con Conte", ha aggiunto. (Rin)