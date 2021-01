Usa: “Wsj”, governo permetterà ancora di investire su giganti cinesi tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti dovrebbe consentire ai cittadini Usa di continuare a investire nei giganti cinesi della tecnologia Alibaba, Tencent Holdings e BIDU, dopo aver valutato se pesano di più i presunti legami di queste aziende con l'esercito della Repubblica popolare o il potenziale impatto economico di una loro possibile messa al bando. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, precisando che Alibaba e Baidu, quotate a New York, e Tencent, quotata a Hong Kong, erano inserite in una lista di società nel mirino del dipartimento della Difesa perché ritenute vicine ai servizi militari e di intelligence di Pechino. Gli Stati Uniti non prevedono più di aggiungere all'elenco le tre società, saranno invece incluse altre nove società cinesi. La decisione, secondo il “Wsj”, si inserisce in una battaglia tra dipartimento del Tesoro, Pentagono e dipartimento di Stato. Il primo dicastero teme le ricadute economiche di una possibile chiusura nei confronti delle big tech cinesi, mentre gli altri due preferirebbero adottare il pugno di ferro con Pechino.(Nys)