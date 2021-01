Kosovo-Serbia: premier Hoti, senza accordo su riconoscimento Pristina reintrodurrà reciprocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di dialogo tra Kosovo e Serbia deve terminare con un accordo finale sul riconoscimento reciproco, altrimenti Pristina darà attuazione alle misure di reciprocità nei confronti di Belgrado. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro uscente Avdullah Hoti, esponente della Lega democratica del Kosovo (Ldk). "Tutte le misure che la Serbia attua verso di noi, abbiamo il diritto di attuarle verso la Serbia", ha affermato Hoti dopo un incontro con i rappresentanti albanese della Valle di Presevo, nella Serbia meridionale. Secondo il premier uscente, tuttavia, queste misure non saranno necessarie in quanto bisogna credere negli sviluppi positivi del processo di mediazione nel quale le due parti sono impegnate con i partner internazionali. In Kosovo si svolgeranno elezioni anticipate il 14 febbraio: il Movimento Vetevendosje, ora all'opposizione ma accreditato da alcuni sondaggi come primo partito, ha già annunciato che se tornerà al governo reintrodurrà le misure di reciprocità nei confronti della Serbia. (segue) (Kop)