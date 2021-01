Libia: Di Maio nomina l'ambasciatore Ferrara inviato speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha attribuito all'ambasciatore Pasquale Ferrara l'incarico di "inviato speciale del ministro per la Libia". E' quanto si legge in una nota della Farnesina. "L'Inviato speciale - spiega il comunicato - rappresenterà l'Italia e ne garantirà la piena partecipazione a tutte le iniziative multilaterali a sostegno del processo politico libico, in linea con il nostro tradizionale impegno a favore della pace e della stabilità nel Paese. L'ambasciatore Ferrara avrà il compito di sviluppare gli opportuni contatti con i principali attori locali e internazionali maggiormente attivi nel Paese. Egli promuoverà, infine, la riflessione strategica sia in Italia che con esperti internazionali sulle prospettive della stabilizzazione della Libia anche nel quadro nordafricano". Ferrara è stato ambasciatore d'Italia in Algeria fino a novembre 2020. (Res)