Usa: al via voto Camera rappresentanti per impeachment Trump

- Il dibattito è terminato, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sta votando la risoluzione per la messa in stato d'accusa del presidente Donald Trump, che diventerebbe così il primo capo dello Stato nella storia del Paese a subire la procedura di impeachment per la seconda volta durante il mandato. L'accusa è di "incitamento alla rivolta" per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020 da parte del Congresso. (Nys)