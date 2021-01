Governo: Conte, non si può sminuire gravità decisione Iv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo questa sera Iv si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di governo. Sono sinceramente rammaricato, e credo di potere interpretare anche i vostri pensieri, per il notevole danno che si sta producendo per il nostro Paese per una crisi di governo nel pieno di una pandemia e di una prova durissima che il Paese sta attraversando". Lo ha detto, da quanto si apprende da fonti di governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, aprendo il Consiglio dei ministri. "Se un partito fa dimettere le sue ministre, questo non può essere considerato un fatto estemporaneo, non si può sminuire la gravità di questa decisione", ha aggiunto.(Rin)