Governo: Conte tende la mano a Italia viva, ma Renzi apre la crisi (3)

- A difesa di Conte si sono schierati subito i ministri del M5s, ma anche quelli del Pd e di Leu: "In Consiglio dei ministri ho ribadito che chi attacca il presidente del Consiglio attacca l’intero governo e Giuseppe Conte sta servendo con passione e dedizione il proprio Paese nel momento più difficile della storia repubblicana", ha scritto su Twitter il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini. In questi mesi, Conte "ha servito il Paese con disciplina ed onore. Avanti al suo fianco", ha scritto sempre su Twitter il ministro della Salute ed esponente di spicco di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. Nelle prossime ore si capirà se Conte sceglierà la strada della sfida in Aula, tirando dritto senza l’appoggio di Iv, cercando i numeri tra responsabili di forze politiche fuori dal perimetro dell’attuale maggioranza, o se salirà al Colle per rimettere il mandato al presidente Mattarella. (Rin)