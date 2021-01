Brasile: chiusura Ford, costruttori contro Bolsonaro "non vogliamo incentivi ma competitività" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ford ha annunciato l'11 gennaio, che sospenderà definitivamente la produzione di veicoli nei tre stabilimenti attualmente in funzione in Brasile nel corso del 2021. Nel paese sudamericano dal 1919, il marchio manterrà solo il centro di sviluppo del prodotto nello stato di Bahia, il banco di prova e la sede amministrativa per il Sud America, entrambe nello stato di San Paolo. Gli impianti di Camaçari, nello stato di Bahia (dove si producono i modelli Ka ed EcoSport) e Taubaté, nello stato di San Paolo (dove si producono motori e trasmissioni), saranno chiusi immediatamente riducendo la produzione ai soli ricambi per le scorte post-vendita. Nell'ultimo trimestre del 2021 sarà chiuso anche lo stabilimento di Horizonte, nello stato di Cearà. Con la decisione, le vendite dei modelli nazionali verranno interrotte non appena le scorte saranno esaurite. Successivamente, i veicoli venduti nel mercato brasiliano verranno importati, principalmente dagli stabilimenti in Argentina e Uruguay, nonché da altre regioni del mondo. (segue) (Brb)