Usa: McConnell, non ancora deciso come votare su impeachment Trump

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato statunitense, Mitch McConnell, ha scritto in una lettera ai colleghi senatori che non ha ancora deciso come votare sul secondo impeachment nei confronti del presidente Donald Trump. Secondo quando riferisce la “Cnn”, McConnell ha voluto smentire indiscrezioni della stampa che lo vorrebbero convintamente favorevole alla messa in stato d’accusa dell’inquilino della Casa Bianca per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020 da parte del Congresso. “Io non preso una decisione finale su come votare – ha affermato il legislatore repubblicano - e intendo ascoltare gli argomenti legali quando saranno presentati in Senato".(Nys)