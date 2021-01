Usa: Hope Hicks rassegna le dimissioni da consigliera del presidente Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hope Hicks, consigliera del presidente statunitense Donald Trump, ha rassegnato le dimissioni. Lo riferisce la “Cnn”, precisando che martedì 12 gennaio è stato il suo ultimo giorno di lavoro nello staff della Casa Bianca. La Hicks aveva iniziato la propria carriera politica nel comitato elettorale di Trump in vista del voto del 2016. Nominata direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca dopo le elezioni, si era dimessa due anni fa ma era tornata nell’amministrazione la scorsa primavera come assistente di Jared Kushner, genero e consigliere del presidente Trump. A ottobre 2020 era stata al centro della scena politica Usa come la persona che con ogni probabilità aveva contagiato con il Covid-19 il presidente degli Stati Uniti.(Nys)