Governo: Conte tende la mano a Italia viva, ma Renzi apre la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renzi apre la crisi e annuncia il ritiro delle ministre di Italia viva dal governo, nonostante la mano tesa da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi pomeriggio ha proposto un patto di fine legislatura. “Dobbiamo dare risposte al Paese e la crisi politica non è aperta da Italia viva ma è aperta da mesi”, ha spiegato Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera, annunciando le dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto. Il leader di Italia viva ha chiarito che non c’è un veto di Iv su Conte. Però, ha aggiunto, “sia per questa maggioranza che per un’altra forma diversa di governo non c’è un solo nome per palazzo Chigi”. La reazione di Conte non si è fatta attendere. Aprendo il Consiglio dei ministri a palazzo Chigi, svoltosi senza la partecipazione delle ministre Bellanova e Bonetti, il presidente del Consiglio ha sottolineato “non si può sminuire la gravità” della decisione di Iv. (segue) (Rin)