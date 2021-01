Brasile: chiusura Ford, costruttori contro Bolsonaro "non vogliamo incentivi ma competitività" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi dispiace per i cinquemila posti di lavoro persi. Ma cosa vuole Ford? Ford deve ancora dire la verità. Vogliono sussidi. Vogliono che continui a dare loro 20 miliardi come è stato fatto negli ultimi anni? I soldi delle tasse dei contribuenti per fare macchine qui? No. Ha perso la concorrenza. Mi dispiace", affermava Bolsonaro alla stampa lasciando la sua residenza ufficiale presso il palazzo Alvorata. In precedenza, il vicepresidente Hamilton Mourao aveva commentato la chiusura delle attività di Ford sostenendo che la società avrebbe potuto aspettare la ripresa dell'economia. "Ford ha fatto un sacco di soldi qui in Brasile, ha ricevuto molti incentivi. Avrebbe potuto aspettare. Sappiamo che in tutto il mondo l'azienda sta avendo problemi, l'industria automobilistica sta vivendo problemi, c'è un cambiamento. Ma penso che il nostro mercato è pienamente in grado di assimilare, diciamo, dal momento in cui riprendiamo l'economia in modo normale", sosteneva Mourao. (segue) (Brb)