Usa: Trump, con certificazione voto finisce più grande mandato presidenziale della storia

- La certificazione del voto elettorale da parte del Congresso degli Stati Uniti "rappresenta la fine del più grande primo mandato nella storia presidenziale". E’ quanto afferma il presidente Usa, Donald Trump, in una nota riportata dall’emittente “Cnn”. "Anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni, e i fatti mi danno conferma, ci sarà tuttavia una transizione ordinata il 20 gennaio", ha garantito Trump. "Ho sempre detto che avremmo continuato la nostra lotta per garantire che venissero conteggiati solo i voti legali” ha proseguito il presidente uscente. Per poi aggiungere che questo “è solo l'inizio della nostra lotta per rendere l'America di nuovo grande”.(Nys)