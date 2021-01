Usa: assalto al Congresso, tra i facinorosi il nuotatore medaglia d'oro Keller

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Klete Keller, campione di nuoto statunitense insignito di due medaglie d'oro olimpiche come compagno di squadra di Michael Phelps, è stato identificato da alcuni ex compagni di squadra tra i facinorosi che il 6 gennaio scorso hanno fatto irruzione al Campidoglio degli Stati Uniti per interrompere la certificazione del voto del 3 novembre scorso. Lo riferiscono i media Usa, precisando che un video sembra mostrare Keller tra i rivoltosi impegnati negli scontri con gli agenti di polizia che stavano cercando di liberare la Rotonda del Campidoglio. Diversi ex compagni di squadra e allenatori hanno affermato di aver riconosciuto Keller nel video, complice la sua stazza al di sopra della media. Indossava una giacca della squadra olimpica degli Stati Uniti con la scritta "Usa" stampata sulla schiena e sulle maniche. Una bandana verde sul viso, che avrebbe dovuto celare la sua identità, gli pendeva liberamente intorno al collo, lasciando chiaramente visibile il suo viso barbuto.(Nys)