Usa: Trump appare in video per condannare violenza, nessun riferimento a impeachment

- Violenza e vandalismo non hanno posto negli Stati Uniti d’America. E’ questo, in sintesi, il contenuto di un video, pubblicato sull’account Twitter della Casa Bianca, in cui il presidente Usa, Donald Trump, condanna la violenza vista durante i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori dell’inquilino della Casa Bianca ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020 da parte del Congresso. “Condanno in modo inequivocabile la violenza, senza giustificazioni”, ha detto il capo dello Stato. Ribadendo per quasi cinque minuti quanto già affermato in precedenza a proposito degli scontri al Congresso, durante i quali hanno perso la vita almeno cinque persone, Trump non ha fatto alcun cenno al voto della Camera dei rappresentanti a favore dell’impeachment nei suoi confronti. Il presidente è stato messo in stato d’accusa per "istigazione all'insurrezione", proprio in riferimento all’assalto dal Campidoglio. La Camera bassa del Congresso ha approvato la risoluzione con 232 voti a favore, tra i quali 222 di deputati democratici e dieci di repubblicani. La Camera ha reso nota l'intenzione di trasmettere subito l'atto di accusa al Senato, ma il leader della maggioranza repubblicana, Mitch McConnell, ha ribadito che qualsiasi discussione alla Camera alta del Congresso statunitense sulla rimozione dall'incarico del presidente Donald Trump avverrà solo dopo l’insediamento del presidente eletto, Joe Biden. (segue) (Nys)