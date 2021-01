Imprese: Unicredit, proseguiranno colloqui per selezione del nuovo Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continueranno i colloqui per individuare una figura ideale a ricoprire l’incarico di amministratore delegato di Unicredit. Lo si apprende da fonti finanziarie, che riferiscono come il processo di selezione, determinante per il board dell’istituto in vista dell’uscita di Jean Pierre Mustier, sia proseguito nel consiglio di amministrazione odierno. Secondo quanto si apprende, pur senza discutere nel dettaglio di nomi il Cda ha elaborato un percorso per individuare il nuovo Ad che sarà annunciato verosimilmente il prossimo 10 febbraio, con l’approvazione del bilancio del Gruppo al 2020. Nella prima riunione dell’anno, secondo quanto si apprende, il board ha trattato anche una serie di temi regolamentari e discusso il funding plan per l’anno in corso. (Rin)