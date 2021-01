Usa: “Wsj”, distribuiti test anti-Covid cinesi nonostante allarme intelligence (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo 2020, un agente speciale dell'Fbi incaricato di monitorare le minacce biotecnologiche per conto del dipartimento della Salute e dei Servizi umani aveva ammonito un comitato consultivo del dicastero circa la possibilità di fare affari con l'azienda cinese. Secondo l’agente federale, infatti, Bgi “ha una lunga storia nell’abuso di dati personali”. In particolare, le apparecchiature per il sequenziamento genico che Bgi stava tentando di piazzare nel mercato Usa sarebbero in grado catalogare il Dna dei pazienti, causando considerevoli rischi per il rispetto della privacy. I test anti-Covid, di cui le agenzie federali hanno promosso l’utilizzo, non presentano lo stesso livello rischio, ma funzionari dell'intelligence temono che il colosso cinese della genetica possa comunque sfruttare i kit di test in maniera illecita. "Bgi ha indubbiamente approfittato della pandemia Covid-19 per espandere la propria portata in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti", ha dichiarato Bill Evanina, direttore del Centro per il controspionaggio e per la sicurezza legato governo degli Stati Uniti. Un portavoce di Bgi ha assicurato che negli Usa la società ha venduto solo test anti-Covid autorizzati dalla Food and Drug Administration (Fda). "Bgi non ha mai istituito alcun laboratorio clinico per il sequenziamento del genoma o per il test diagnostico del Covid-19", ha detto il portavoce. (Nys)